النائبة الكويتية صفاء الهاشم تحذر من تعيين الوافدين في ”التأمين“

حذرت عضو اللجنة المالية في البرلمان الكويتي النائبة صفاء الهاشم من تعيين وافدين في شركات الوساطة وإعادة التأمين، وفق ما أوردته صحيفة الراي.

وقالت الهاشم إن ”ما حصل هو أن الوافدين يأخذون الرسوم والغرامات من شركات الوساطة ويقومون بتجييرها لحساباتهم و(يا ويلهم) إن عينوا وافدين“.

وطالبت بتعيين كويتيين في تلك الشركات، على أن تقدم وزارة التجارة اليوم جميع المعلومات المتعلقة بشركات التأمين، بالإضافة إلى تعهدها بنقل ملفات التأمين إلى هيئة أسواق المال، حتى يتسنى محاسبة جهة واحدة.

وأوضحت أن اللجنة وبطلب شخصي منها في الاجتماع السابق، فضلت تأجيل التصويت على مشروع التأمين لأن الحكومة لم تكن جاهزة، قائلة ”إننا نريد بيانات تتعلق بعدد شركات التأمين المحلية وشركات التأمين التكافلي وحجم سوق التأمين وحجم المؤمن عليهم“.

وأضافت الهاشم ”منذ بدأ الحديث عن إنشاء هيئة للتأمين وشركات التأمين (تسنعت) ودفعت المخالفات واستجابت الشركات لمطالبات وزارة الداخلية بخصوص المؤمن عليهم، ولما رفضنا إنشاء هيئة أو وحدة بناءًا على ما تعهد به رئيس الوزراء بعدم إنشاء هيئات، طلبوا الحاق تبعيتهم بهيئة أسواق المال“.