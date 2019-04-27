الكويت تفرج عن إمام مسجد بنغالي بعد التحقيق معه بتهمة جمع تبرعات مشبوهة

أفرجت وزارة الداخلية الكويتية، عن إمام مسجد بنغالي الجنسية، عقب التحقيق معه بتهمة جمع تبرعات وتحويلها إلى بلاده لشراء ممتلكات خاصة به، لعدم ثبوت التهمة بحقه عقب التحري والتحقيق.

وقال مصدر في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، إنّ ”الجهات المعنية في وزارة الداخلية أفرجت عن الإمام بعد التحقيق معه وعدم ثبوت التهمة الموجهة له، حيث اكتفت بتوقيعه على تعهد بألا يجمع أي تبرعات“، وفقًا لصحيفة ”الراي“ المحلية.

وكانت الأجهزة الأمنية، ألقت القبض في وقت سابق على الإمام البنغالي، بتهمة جمع التبرعات منذ سنوات والاستيلاء عليها وتحويلها بأسماء مختلفة إلى بلاده.

وذكرت مصادر أمنية لصحيفة ”القبس“، أنه ”تم العثور على مبلغ 30 ألف دينار في منزل الإمام جمعها خلال شهر، وأنه اعترف بجمع التبرعات وتحويلها بأسماء مختلفة تجنبًا للشبهات، الأمر الذي دفع رجال المباحث لتتبع التحويلات المصرفية للوافد للتأكد من حقيقة الأمر“.

وتعتبر قضية جمع التبرعات في الكويت من القضايا المهمة، والتي تنشط بشكل ملحوظ خلال شهر رمضان الذي يشهد نشاطًا من قبل جمعيات وأشخاص يجوبون المساجد لجمع التبرعات، التي يقول منظموها إنها تذهب للفقراء والمحتاجين.