عبدالله بن زايد يجري مباحثات مع وزير خارجية إيطاليا

أجرى وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، مباحثات مع وزير خارجية إيطاليا إنزو موافيرو ميلانيزي، تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتنمية أوجه التعاون المشترك في العديد من المجالات.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء الإماراتية ”وام“ اليوم الثلاثاء، تناول الجانبان عددًا من القضايا ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى المستجدات الراهنة وتطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، ومنها الأوضاع في ليبيا.

وأكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان خلال اللقاء الذي جرى في روما، على العلاقات الثنائية المتميزة التي تجمع بين دولة الإمارات وإيطاليا وما تشهده مجالات التعاون المشترك بين البلدين الصديقين من نمو مستمر.

من جانبه أكد وزير خارجية إيطاليا على ما تشهده العلاقات بين دولة الإمارات وإيطاليا من نمو وتطور مستمرين في ظل دعم ورعاية قيادتي البلدين، مشيدًا بالمكانة الرائدة التي تحظى بها دولة الإمارات على الصعيدين الإقليمي والدولي.