بعد التسامح والسعادة.. الإمارات تطلق وزارة ”اللا مستحيل“

أطلق نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، اليوم الثلاثاء، وزارة جديدة باسم ”اللا مستحيل“ دون وزير، وطاقم عملها أعضاء مجلس الوزراء.

جاء ذلك في سلسلة تغريدات نشرها الشيخ محمد بن راشد عبر حسابه الرسمي على موقع ”تويتر“، قائلًا إنها ستعمل على ”ملفات وطنية مهمة وبناء أنظمة حكومية جديدة للمستقبل“.

وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: ”أطلقنا اليوم منظومة عمل جديدة ضمن حكومة الإمارات.. وزارة اللامستحيل.. وزارة غير تقليدية بدون وزير، وطاقمها أعضاء مجلس الوزراء، وتعمل على ملفات وطنية مهمة وبناء أنظمة حكومية جديدة للمستقبل“.

وزارة اللامستحيل ستبدأ عملها على عدة مشاريع .. منها تقديم خدمات استباقية للجمهور .. وبناء منصة الكترونية لتسهيل مشتريات الحكومة واختصار وقتها من ٦٠ يوم الى ٦ دقايق .. وإنشاء أنظمة تخصصية لاكتشاف المواهب في كل طفل في دولة الامارات .. pic.twitter.com/E38WTKJHdu — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) April 23, 2019

وأضاف أن ”وزارة اللامستحيل ستبدأ عملها على عدة مشاريع، منها تقديم خدمات استباقية للجمهور، وبناء منصة إلكترونية لتسهيل مشتريات الحكومة واختصار وقتها من 60 يومًا إلى 6 دقائق، وإنشاء أنظمة تخصصية لاكتشاف المواهب في كل طفل في الإمارات“.

وأشار نائب رئيس دولة الإمارات، في تغريدة أخرى، إلى أن ”المستقبل يحمل الكثير من التحديات التي تتطلب التجديد المستمر في هيكلية الحكومة، وطريقة عملها والمستحيل ليس في قاموسنا وليس جزءًا من تفكيرنا ولن يكون جزءًا من مستقبلنا“.

أطلقنا اليوم منظومة عمل جديدة ضمن حكومة الامارات … وزارة اللامستحيل .. وزارة غير تقليدية .. بدون وزير .. طاقمها أعضاء مجلس الوزراء .. وتعمل على ملفات وطنية مهمة .. وبناء أنظمة حكومية جديدة للمستقبل pic.twitter.com/VOhpPoup2u — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) April 23, 2019

وتعد وزارة ”اللا مستحيل“ الحلقة الأحدث في سلسلة الوزارات الفريدة من نوعها في منطقة الشرق الأوسط التي تميزت بها الإمارات مثل وزارة التسامح ووزارة السعادة.