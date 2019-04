بعد التسامح والسعادة.. الإمارات تطلق وزارة ”اللا مستحيل“

View this post on Instagram

أطلق نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وزارة جديدة باسم "اللا مستحيل" بدون وزير وطاقم عملها أعضاء مجلس الوزراء. جاء ذلك في سلسة تغريدات أطلقها الشيخ محمد بن راشد عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، حيث ستعمل الوزارة على ملفات وطنية مهمة وبناء أنظمة حكومية جديدة للمستقبل. وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، "أطلقنا اليوم منظومة عمل جديدة ضمن حكومة الإمارات.. وزارة اللامستحيل.. وزارة غير تقليدية بدون وزير وطاقمها أعضاء مجلس الوزراء، وتعمل على ملفات وطنية مهمة وبناء أنظمة حكومية جديدة للمستقبل".