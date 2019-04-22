الكويت تشيع جثمان العسكري السعودي محمد العنزي (صور)

شيعت وزارة الداخلية الكويتية، الإثنين، العريف محمد عبدالله العنزي، إلى مثواه الأخير بمشاركة قياديين في الوزارة، بعد أن توفي العنزي أثناء أدائه مهام عمله في إدارة عمليات الأمن والحراسات.

وتوفي العنزي وهو من الجنسية السعودية، السبت، في موقع عمله؛ بعد سقوط باب حديدي على رأسه، نقل على إثره إلى المستشفى إلا أنه فارق الحياة.

وشارك في التشييع إلى جانب أهل الفقيد، وكيل وزارة الداخلية الفريق عصام النهام وقيادات المؤسسة الأمنية، إضافة إلى حشد غفير من المواطنين والمقيمين.

وكانت الإدارة العامة لقوات الأمن الخاصة، فتحت تحقيقًا في وفاة العنزي للوقوف على ملابسات الواقعة وكيفية حدوثها.

وشهدت الكويت خلال العام الماضي، 4 حالات وفاة للطلبة الضباط، تمت مباشرة التحقيق فيها من قِبل الجهات المختصة، بعد ما أثارته من استياء من قِبل مواطنين ونواب لتكرار حالات الوفاة.

وتوفي العريف العنزي أثناء قيامه بمهام عمله في موقع حراسة المعسكر بإدارة عمليات الأمن والحراسات، بعد سقوط باب حديدي على رأسه، وفقًا لصحيفة ”الرأي“ الكويتية.