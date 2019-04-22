محمد بن راشد يضبط إدارة حكومية بجرم ”سوء الخدمة“ المشهود

فاجأ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس وزراء دولة الإمارات، إدارة حكومية تابعة له بفريق تفتيش سري لتقييم الأداء، ليتم رصد سوء خدماتها بالجرم المشهود.

ونشر بن راشد صورة على حسابه في ”تويتر“ تظهر اكتظاظًا في مركز البريد، وقال في تغريدة له: ”صورة وصلتني عبر متسوق سري لمستوى الخدمات في بريد الإمارات .. ليس هذا مستوانا .. ولا خدماتنا .. ولن يكون ضمن فريقي من يستمر في تقديم هذا المستوى“.

صورة وصلتني عبر متسوق سري لمستوى الخدمات في بريد الإمارات …

ليس هذا مستوانا .. ولا خدماتنا .. ولن يكون ضمن فريقي من يستمر في تقديم هذا المستوى .. pic.twitter.com/pVXfZrHVCe — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) April 22, 2019

وقال في تغريدة أخرى: ”أرسلنا فريقًا للتحقق من مستوى خدمات بريد الإمارات في أحد مراكزهم .. عاد الفريق بهذا التقرير .. أضعه أمام الجميع بكل شفافية .. وأقول لجميع من في الحكومة .. لن يمر شيء دون متابعة بكل شفافية“.

وأظهر التقرير، الذي نشره الشيخ محمد بن راشد في تغريدته، الملاحظات التي تم رصدها في المركز المذكور وأبرزها: ”عدم وجود معايير ومقاييس للخدمة تبين مدى التزام المركز بمعادلة سعادة المتعاملين“.

وفيما يتعلق بكفاءة الخدمات، أورد التقرير ملاحظات منها ”أنه لم يتم تصميم الخدمات بناء على دراسة احتياجات المتعاملين“، وفي تجربة المتعامل أورد التقرير ملاحظات منها أنه ”يزداد الازدحام نظرًا لإرسال رسائل نصية لاستلام البطاقات لأعداد كبيرة في الوقت نفسه“.

وفي جانب القدرة الاستعيابية أورد التقرير ملاحظات منها أن ”المركز يسلم أكثر من 3000 بطاقة هوية في اليوم، ما يسبب ازدحامًا شديدًا“، أما في ثقافة الخدمة فأشار التقرير إلى ”حاجة موظفي المركز إلى مزيد من بناء القدرات فيما يتعلق بسلوكيات الموظفين وآليات التعامل مع المتعاملين“.