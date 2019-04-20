بعد خلافات ”مهنية“ مع ”سكاي نيوز عربية“.. الإعلامي محمد العرب يعود لقناة العربية (فيديو)

عاد الإعلامي والمراسل الصحفي البحريني محمد العرب إلى قناة العربية، بعد أشهر من العمل لقناة ”سكاي نيوز عربية“، التي لم تتقبل إدارتها أسلوبه كمراسل ميداني من اليمن، وفقًا لما أفادت به مصادر لـ“إرم نيوز“.

وقالت المصادر إن ”أسلوب محمد العرب يثير الحماسة على مواقع التواصل الاجتماعي، لكنه لا يتقيد بأسلوب العمل الصحفي المهني، وهو ما أثار الكثير من الملاحظات من قبل الإدارة والمشرفين، لتنتهي العلاقة في النهاية بين الطرفين“.

وكان العرب قد عمل لصالح قناة سكاي نيوز عربية بعد أن غادر قناة العربية الصيف الماضي.

وأعلن العرب عودته لقناة العربية عبر مقطع مصور نشر بمواقع التواصل الاجتماعي.

ومن المقرر أن يستمر العرب في عمله لقناتي العربية والحدث مراسلًا ميدانيًا في اليمن، التي تشهد حربًا منذ سنوات، وتميز من خلالها بإعداد التقارير الميدانية من واقع المشهد.

وكان العرب أعلن مغادرة سكاي نيوز عربية عبر مقطع نشره بحسابه بتويتر.