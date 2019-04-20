بعد خلافات ”مهنية“ مع ”سكاي نيوز عربية“.. الإعلامي محمد العرب يعود لقناة العربية (فيديو)

عاد الإعلامي والمراسل الصحفي البحريني محمد العرب إلى قناة العربية، بعد أشهر من العمل لقناة ”سكاي نيوز عربية“، التي لم تتقبل إدارتها أسلوبه كمراسل ميداني من اليمن، وفقًا لما أفادت به مصادر لـ“إرم نيوز“.
وقالت المصادر إن ”أسلوب محمد العرب يثير الحماسة على مواقع التواصل الاجتماعي، لكنه لا يتقيد بأسلوب العمل الصحفي المهني، وهو ما أثار الكثير من الملاحظات من قبل الإدارة والمشرفين، لتنتهي العلاقة في النهاية بين الطرفين“.
وكان العرب قد عمل لصالح قناة سكاي نيوز عربية بعد أن غادر قناة العربية الصيف الماضي.
وأعلن العرب عودته لقناة العربية عبر مقطع مصور نشر بمواقع التواصل الاجتماعي.
محمد العرب يعود إلى قناة العربية كبيرًا للمراسلين ومراسلًا ميدانيًا من #اليمن
https://t.co/7jiM09lZNL pic.twitter.com/05ee0dsPeC
— صحيفة الوئام (@alweeamnews) April 20, 2019
ومن المقرر أن يستمر العرب في عمله لقناتي العربية والحدث مراسلًا ميدانيًا في اليمن، التي تشهد حربًا منذ سنوات، وتميز من خلالها بإعداد التقارير الميدانية من واقع المشهد.
وكان العرب أعلن مغادرة سكاي نيوز عربية عبر مقطع نشره بحسابه بتويتر.
شكرا #سكاي_نيوز_عربية شكرًا هاني بوعياش شكرًا للزملاء في القناة الرائدة..حان وقت الرحيل الى قناة اخرى..كنتم اصحاب فضل على #محمد_العرب منحتموني الدعم والمساندة…اشكركم لانكم كنت البيت الدافئ لصحفي جعل #اليمن قضيته الاولى وربما الاخيرة .. اما انتم احبتي نلتقيكم قريبا مع قناة جديدة pic.twitter.com/emQFURvCwa
— محمد العرب..Mohammed Al arab (@malarab1) April 19, 2019