وزير الخارجية الإماراتي يلتقي نظيره الأمريكي في واشنطن

المصدر: ا ف ب

التقى وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، في الولايات المتحدة، كلًا من وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو ومستشار شؤون الأمن القومي جون بولتون، بحسب ما أوردت وكالة أنباء الإمارات.

وذكرت الوكالة أن محادثات الشيخ عبد الله تركزت على ”أوجه التعاون بين البلدين، والتي تهدف لتحقيق الازدهار وإشاعة الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط ومختلف أرجاء العالم من خلال رؤية مشتركة“.

وتم أيضًا بحث ”العديد من المسائل ذات الاهتمام المشترك، ومن بينها مكافحة التطرف وحل النزاع في اليمن، والعمل على تعزيز استقرار وأمن المنطقة“.