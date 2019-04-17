اعتقال رئيس البرلمان السوداني المنحل فور عودته من قطر

نفذت سلطات الأمن السودانية، حملة اعتقالات بصفوف قيادات نظام الرئيس المخلوع عمر البشير، من حزب المؤتمر الوطني، وأحالتهم إلى سجن ”كوبر“ المركزي في العاصمة الخرطوم.

وأفادت وسائل إعلام محلية، يوم الأربعاء، أن الاعتقالات طالت رئيس البرلمان المنحل، إبراهيم أحمد عمر، بمطار الخرطوم، عقب عودته من العاصمة القطرية الدوحة.

ومن أبرز المعتقلين أيضًا، والي الخرطوم الأسبق عبد الرحمن الخضر، ورجل الأعمال الشهير رئيس نادي المريخ سابقًا، جمال الوالي، ووزير الدفاع الأسبق عبد الرحيم محمد حسين، والأمين العام الأسبق لجهاز تنظيم شؤون السودانيين العاملين بالخارج، حاج ماجد سوار.

بالإضافة إلى رجل الأعمال الأشهر في البلاد، عبد الباسط حمزة، ورجل الأعمال، جمال زمقان.

وفي وقت سابق من يوم الأربعاء، أعلنت وسائل إعلام سودانية، نقل البشير إلى سجن ”كوبر“.

وفي 11 نيسان/أبريل الجاري، عزل الجيش السوداني ”عمر البشير“ من الرئاسة، بعد 3 عقود من حكمه البلاد، على وقع احتجاجات شعبية متواصلة منذ نهاية العام الماضي.

وشكّل الجيش مجلسًا عسكريًا انتقاليًا، وحدد مدة حكمه بعامين، وسط محاولات للتوصل إلى تفاهم مع أحزاب وقوى المعارضة بشأن إدارة المرحلة المقبلة.