في أول مهمة لها بالشرق الأوسط.. وصول مقاتلة F-35A الأمريكية إلى قاعدة الظفرة بالإمارات

وصلت مقاتلة الـ F-35A التابعة لسلاح الجو الأمريكي إلى قاعدة الظفرة الجوية في الإمارات ، بأول مهمة لها بالشرق الأوسط، وفق ما أورده مكتب التواصل الإعلامي التابع لوزارة الخارجية الأمريكية على ”تويتر“.

RT @CENTCOMArabic: مقاتلة الF-35A التابعة لسلاح الجو الأمريكي تصل في أول مهمة لها بالشرق الأوسط في قاعدة الظفرة الجوية في #الإمارات لتعمل ضمن منطقة عمليات القيادة المركزية الأمريكية، ستوفر الF-35A قدرة عملياتية أكبر من خلال الجمع بين إمكانيات التخفي المتقدمة وأحدث تقنيات الأسلحة. pic.twitter.com/9EQagLL7bE — الخارجية الأمريكية (@USAbilAraby) April 17, 2019

وقال المكتب إن هذه المقاتلة ستعمل ضمن منطقة عمليات القيادة المركزية الأمريكية، وستوفر قدرة عملياتية أكبر من خلال الجمع بين إمكانيات التخفي المتقدمة وأحدث تقنيات الأسلحة.

وقال مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية، إنه كان من المقرر بالفعل وصول هذه الطائرات ضمن إجراءات تدريبية، لكنها تعمل، وعندما يتم الاتصال بطاقمها لمهمة جوية فستكون جاهزة.

وكانت إسرائيل أوّل من حصل على المقاتلة الأمريكية المذكورة، التي يبلغ سعر نموذجها F-35A المخصص للإقلاع والهبوط الاعتيادي 148 مليون دولار للمقاتلة الواحدة، أما النموذج F-35B فهو للإقلاع القصير والهبوط العمودي، وتكلفته 251 مليون دولار للمقاتلة الواحدة.