محمد بن زايد يبحث مع الملك سلمان العلاقات الثنائية في الرياض (صور)

التقى وليُّ عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم الثلاثاء، في العاصمة الرياض، حيث أجريا مباحثات بحضور الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد السعودي.

وخلال اللقاء بحث محمد بن زايد مع الملك سلمان وولي عهده العلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين، بالإضافة إلى بحث آخر مستجدات الأحداث في المنطقة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أنه جرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين الشقيقين، ومستجدات الأحداث في المنطقة.

وأشارت إلى حضور كلٍ من: الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، والأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، وإبراهيم بن عبدالعزيز العساف، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس الديوان الملكي خالد بن عبدالرحمن العيسى، ومساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين الأستاذ تميم بن عبدالعزيز السالم.

كما حضره من الجانب الإماراتي: الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني عضو المجلس التنفيذي، والشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، والشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان نائب مستشار الأمن الوطني عضو المجلس التنفيذي، والشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة، ونائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني علي بن محمد الشامسي، ووزيرة الدولة للتعاون الدولي ريم إبراهيم الهاشمي، ورئيس الهيئة الاتحادية للجمارك علي سعيد النيادي، ووكيل ديوان ولي عهد أبوظبي محمد بن مبارك المزروعي.