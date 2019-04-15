البنك المركزي: 139 مليار درهم فائض ميزان المعاملات الجارية للإمارات في 2018

قال مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، إن فائض ميزان المعاملات الجارية ارتفع إلى 139 مليار درهم (9.1% من الناتج المحلي الإجمالي) في 2018، من 101 مليار درهم (7.3% من الناتج الإجمالي) في 2017.

وعزا الارتفاع إلى زيادة في الميزان التجاري قدرها 52.2 مليار درهم، مرتبطة بشكل أساسي بتطور أسعار النفط، قائلًا إنه في 2018، ارتفعت الصادرات من النفط والغاز 13.9%، بما يعادل 29.6 مليار درهم، مقارنة مع 2017.

وأضاف أنه في 2018، زادت الصادرات بخلاف النفط والغاز 2.1% أو 8 مليارات درهم، فيما انخفضت تجارة إعادة التصدير 4.6%، (25.3 مليار درهم)، وارتفع إجمالي الصادرات وإعادة التصدير (فوب- صاف من تكلفة الشحن والتأمين) 12.3 مليار درهم أو 1.1%، وانخفض إجمالي الواردات (شاملًا تكلفة التأمين والشحن) 44.7 مليار درهم أو 4.4% في نفس العام.

وبحسب مصرف الإمارات المركزي، سجل بند صافي السفر تدفقًا إلى الداخل بمقدار 12.4 مليار درهم في 2018، مقارنة مع 12.5 مليار درهم في 2017. بينما بلغ صافي دخل الاستثمار تدفقًا إلى الداخل 7.3 مليار درهم في 2018.

وزاد العجز في الحساب المالي في 2018 بمقدار 60.4 مليار درهم، مقارنة مع 2017، حيث بلغ 123 مليار درهم أو 8.1% من الناتج المحلي الإجمالي.

وارتفع صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي، بما في ذلك مركز الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي، بمقدار 13.3 مليار درهم في 2018.