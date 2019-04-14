وفد إسرائيلي يلغي المشاركة في مؤتمر بالبحرين 

أعلنت ”الشبكة العالمية لريادة الأعمال“ اليوم الأحد، أن وفدًا إسرائيليًّا يضم رجال أعمال ومسؤولين حكوميين كان يعتزم المشاركة في مؤتمر أعمال في البحرين ألغى زيارته ”بسبب مخاوف أمنية“.

وكان الوفد يعتزم حضور مؤتمر تنظمه (الشبكة العالمية لريادة الأعمال) اعتبارا من الـ 15 من أبريل/ نيسان في البحرين.

وقال جوناثان أورتمانز رئيس الشبكة في بيان أُرسل إلى وكالة رويترز: ”رغم أننا أبلغنا الوفد الإسرائيلي أنه سيكون محل ترحيب، إلا أنه قرر هذا الصباح عدم الحضور بسبب مخاوف أمنية ولعدم التسبب في أي إزعاج للدول المئة والثمانين الأخرى المشاركة“.

ويأتي إلغاء الزيارة بعد أن أصدر برلمان البحرين بيانًا رافضًا لها واندلاع بعض الاحتجاجات في شوارع العاصمة المنامة ضد هذه الزيارة.