كويتيون يلجأون لمسؤول سعودي في السودان لمساعدتهم على المغادرة.. وسفارة بلادهم تعلق

أبدت سفارة الكويت في السودان استعدادها لتنفيذ واجباتها في خدمة الكويتيين، ورعاية مصالحهم وتقديم المساعدة لهم على أكمل وجه، داعية إلى التزام المواطنين الكويتيين بالتحذير الذي أصدرته وزارة الخارجية في وقت سابق، من السفر إلى السودان في الوقت الراهن.

وحول ما تم تداوله في بعض وسائل التواصل الاجتماعي، من تسجيل صوتي لمواطن كويتي يدعي فيه عدم قيام السفارة بواجباتها في مساعدته ومجموعة من المواطنين المتواجدين معه بالسودان، للعودة إلى البلاد إثر الأوضاع السائدة هناك، قالت السفارة في بيان صدر عنها السبت، إنها ”تلقت اتصالًا من المواطنين المشار إليهم في طلب المساعدة، حيث أبدت استعدادها لذلك وأبلغتهم بأنها بانتظار مراجعتهم لها لتقديم المساعدة المطلوبة“.

وعبرت السفارة عن ”تفاجئها بتلقيها اتصالًا من أحد مسؤولي سفارة السعودية، يبلغها فيه بتواجد المواطنين الكويتيين لديه، حيث أبلغته السفارة أنها بانتظارهم لمراجعتها“.

وأفادت السفارة بأنه ”على إثر ذلك تواصلت مع المواطنين للاستفسار منهم عن عدم توجههم إليها، حيث أبلغوها أنهم سيراجعونها في وقت لاحق، وقد تفاجأت السفارة بإصدار التسجيل الصوتي الذي يشير إلى تقصيرها وسفرهم إلى السعودية“.