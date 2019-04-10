شاهد.. أول تعليق لصابرين بورشيد بعد إصابتها بالسرطان (فيديو)‎

أطلّت الإعلامية والفنانة البحرينية صابرين بورشيد، لأول مرة في تسجيل قصير، للتعليق على الأزمة الصحية الحرجة التي ألمت بها، وأعلن عنها والدها محمد بورشيد.

وقال بورشيد إن ابنته تعاني من ثلاثة أورام سرطانية في الرأس، وتحتاج إلى السفر للخارج فورًا من أجل العلاج.

ونشرت صابرين عبر حسابها الرسمي بموقع ”إنستغرام“، مقطع فيديو، ظهرت خلاله على سرير في إحدى المستشفيات، وترتدي ملابس التعقيم.

وتحدثت بورشيد في الفيديو عن الحالة الصحية لها، قائلة: ”هاي.. حبيت أطمنكم علي.. الحمد لله أنا بخير وفي نعمة.. وبس“.

وكتبت تعليقًا على الفيديو القضير: ”حبيت أطمنكم عليّ قبل السفر.. ودعاءكم لي بالشفاء.. الحمدلله على كل حال“.

وانهالت تعليقات متابعي ”صابرين“، بالدعاء لها بالشفاء والعودة سالمة غانمة من المرض الخطير.

وكانت الإعلامية والفنانة البحرينية صابرين بورشيد، قد شغلت الأوساط الفنية الخليجية في الساعات الأخيرة، بعد الإعلان عن إصابتها بثلاثة أورام في الرأس وحاجتها للعلاج السريع خارج البلاد.

جدير بالذكر، أن الديوان الملكي في البحرين، استجاب لنداءات أسرة ”بورشيد“ وفنانين وإعلاميين لنقل صابرين للعلاج بالخارج، حيث وجهت وزارة الصحة لجنة العلاج في الخارج، لبدء الترتيب لإجراءات سفرها لتلقي العلاج.