نواب كويتيون يصعّدون ضد القنصلية المصرية ويهددون بـ“قطع الكهرباء“

أعلن النائب في مجلس الأمة الكويتي عبدالله الكندري، أنه تقدم باقتراح وزميله عبدالوهاب البابطين لقطع التيار الكهربائي عن القنصلية المصرية بمنطقة السلام.

وقال ”الكندري“ في حسابه الشخصي على موقع التواصل ”تويتر“: ”تقدمت وزميلي عبدالوهاب البابطين باقتراح برغبة لقطع التيار الكهربائي عن القنصلية المصرية بمنطقة السلام عملًا بقانون البلدية رقم 25 من القرار الوزاري 206/2009 الذي يخول لمدير عام البلدية تفعيل الضبط الإداري ضد القنصلية، ومعاقبتها وإمهالها مدة أسبوعين للإخلاء“.

تقدمت والزميل عبدالوهاب البابطين باقتراح برغبة لقطع التيار الكهربائي عن القنصلية المصرية بمنطقة السلام عملاً بقانون البلدية رقم 25 من القرار الوزاري 206/2009 الذي يخول لمدير عام البلدية تفعيل الضبط الإداري ضد القنصلية ومعاقبتها وإمهالها مده اقصاها اسبوعين للإخلاء. pic.twitter.com/p6e5DenE3K — عبدالله أحمد الكندري (@abalkandari) April 9, 2019

وجاءت خطوة النائب الكندري، بعد تسليم عريضة لوزير الخارجية من قبل سكان الروضة، يشتكون بها الازدحام المروري والفوضى المتصاعدة جرّاء نقل القنصلية المصرية إلى منطقتهم.

وسبق أن أعلنت القنصلية المصرية، أنها ستباشر عملها واستقبال المراجعين بمقرها الجديد بمنطقة السلام في الأول من أبريل/نيسان.

وأثار قرار نقل القنصلية من منطقة ”الروضة“ السكنية إلى منطقة ”السلام“ السكنية، جدلًا واسعًا في الكويت، حيث تم تقديم كتاب رسمي لوزير الخارجية من قبل نواب مجلس الأمة اعتراضًا على نقل القنصلية إلى السلام.

وكان قرار نقل القنصلية من منطقة الروضة قد جاء بعد شكاوى عديدة من قبل سكان المنطقة لما يسببه مراجعو القنصلية من ازدحام وفوضى، فيما تكرر الاحتجاج مجددًا بعد أن تم نقل القنصلية إلى منطقة سكنية أخرى، بدعوى أن المشكلة بقيت كما هي، وأن الأجدى نقل القنصلية إلى المنطقة المخصصة للسفارات.