قطر تتهم السعودية والإمارات بالتلاعب بعملتها

رفعت قطر يوم الإثنين، دعاوى قضائية بحق ثلاثة بنوك، بينها بنك سعودي وآخر إماراتي؛ متهمة إياها باستخدام ما وصفته بالتلاعب في العملة بالأسواق الخارجية بهدف الإضرار باقتصادها.

وقال بيان صدر عن مكتب الاتصال الحكومي القطري، إن القضايا المقامة في لندن ونيويورك تستهدف بنك هافيلاند الذي مقره لوكسمبورغ وبنك أبوظبي الأول الإماراتي ومجموعة سامبا المالية السعودية.

وقالت قطر، إن بنك هافيلاند، حاول إضعاف عملتها الريال عن طريق عرض ما وصفها البيان بأسعار احتيالية على منصات الصرف الأجنبي في نيويورك، بهدف إحداث تعطيل في المؤشرات والأسواق التي بها حضور كبير للأصول القطرية والمستثمرين القطريين.

ولم يذكر البيان تفاصيل بخصوص التهم الموجهة إلى أبوظبي الأول وسامبا، ولا مدى الأضرار المزعومة أو التعويض المطلوب.

وشهد الريال القطري، أدنى مستوياته أمام الدولار منذ 1988، بعد مقاطعة الرباعي العربي للدوحة؛ ما أدخل البنوك القطرية تحت طائلة العجز الدولاري، الذي جعلها تتوقف عن بيع الدولار للمقترضين، حسب ما أوردته وكالة ”بلومبيرغ“ الأمريكية في وقت سابق.

ونسبت الوكالة إلى مراجع ذات صلة، أن المقاطعة العربية للدوحة على قاعدة محاربة ”الإرهاب“، أصابت حتى الآن العديد من القطاعات الاقتصادية القطرية، وفي مقدمتها التعاملات الدولارية ما بين البنوك القطرية والعالمية، ولم تعد المصارف الدولية تقبل المغامرة في مناقصات بيع الدولار.