رئيس وزراء قطر: مواقفنا تتماشى مع مواقف إيران

أكد رئيس وزراء قطر عبدالله بن ناصر آل ثاني، أن مواقف بلده ”تتماشى“ مع مواقف طهران، فيما اعتبر رئيس برلمان الأخيرة، أن ”أمن قطر من أمن إيران“.

وجاء ذلك خلال استقبال آل ثاني رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني، الذي يشارك في اجتماع الاتحاد البرلماني الدولي في الدوحة، يوم الأحد، بحسب ما نقلته وكالة أنباء البرلمان الإيراني ”خانه ملت“.

وقال رئيس وزراء قطر:“للأسف، نواجه اليوم وضعًا صعبًا في العالم الإسلامي، ومواقف قطر تتماشى مع مواقف إيران“.

من جانبه، قال لاريجاني:“نحن ندعم قطر لأن علاقاتها مع إيران إستراتيجية“، مشددًا على أن ”الأمن والتنمية في قطر جزء من الأمن والتنمية في إيران“.

وأضاف:“إيران عازمة على تطوير العلاقات التجارية مع دول المنطقة، وفي مقدمتها قطر“.

من جانب آخر، تعهد رئيس وزراء قطر، بحل مشكلة إقامة التجار الإيرانيين المتواجدين في بلاده.

وقال لاريجاني:“يحتاج التجار إلى البقاء في قطر لتطوير علاقاتهم التجارية ويجب حل مشكلة إقامتهم“.