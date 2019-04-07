صحيفة أمريكية: دلمون البحرين من أعظم 4 حضارات ضائعة في التاريخ

وصفت صحيفة أمريكية، حضارة دلمون القديمة التي يعتقد بأن البحرين كانت جزءًا منها، بأنها من أعظم أربع حضارات ضائعة في التاريخ إلى جانب حضارات ”ألدورادو“ في فنزويلا، و“بايي“ قرب ميناء نابولي في إيطاليا، و“كالاهاري“ في صحراء جنوب أفريقيا.

وأشارت صحيفة ”ديلي بيست“ إلى أنه تم ذكر حضارة ”دلمون“ في القرن الثالث قبل الميلاد، وأنها تتصل بشكل مباشر مع اكتشاف وثائق تسمى ب ”ملحمة غلغاميش“ التي تتتضمن روايات عن فيضانات كبيرة في بلاد ما بين النهرين.

وقال اليكسيس باوتين، بروفسور التاريخ القديم بجامعة ”سونوما“ بولاية كاليفورنيا، إن بعض الوثائق وصفت ”دلمون“ بأنها ”مكان بمواصفات مثل الجنة“، وأنها اشتهرت بكثرة مياهها العذبة، ما دفع ببعض الناس يومها للاعتقاد بأنها جنة حقيقية.

وأضاف:“ما نعرفه عن دلمون الآن هو أنها كانت أيضا شريك تجاري كبير لبلاد ما بين النهرين، وخاصة حضارة ماجان (سلطنة عمان حاليا)، وهناك نظريات الآن تثبت بان مملكة البحرين كانت تشكٌل جزءا من تلك الحضارة.“

ولفت باوتين إلى أن اكتشافات أخرى خلال فترة الأربعينات والخميسنات دلت على أن البحرين شكٌلت الجزء الرئيسي من حضارة دلمون التي شملت أيضا أجزاء من الكويت والسعودية وقطر.