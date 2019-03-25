”مبادلة“ الإماراتية تعتزم دخول أسواق وقطاعات استثمارية جديدة

أعلنت شركة مبادلة، المملوكة لحكومة أبو ظبي، أنها تعتزم دخول أسواق وقطاعات استثمارية جديدة في إطار استراتيجية مستقبلية تهدف إلى زيادة الإيرادات ودعم خطة الإمارة في تحقيق دخل ثابت لا يتأثر بتقلبات أسعار النفط.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة، خلدون المبارك، في مقابلة مع مجموعة ”أكسفورد“ البريطانية، إن ”الشركة بدأت بتوسيع أهدافها وخططها الاستثمارية العالمية منذ اندماجها مع شركة الاستثمارات البترولية الدولية التابعة لحكومة ابوظبي“، لافتًا إلى أن ”الشركة نجحت في السنوات الماضية في توسيع أسواقها لتشمل القارات الخمس، وفي تنويع استثماراتها خاصة في الأسواق المالية القوية“.

وأضاف، في المقابلة التي نشرتها ”أكسفورد“ في تقريرها السنوي عن أبوظبي لعام 2019، واطلعت عليه ”إرم نيوز“، أنه ”بالنسبة للفترة المقبلة فإن استراتيجيتنا تتركز على دخول قطاعات استثمارية وأسواق جديدة إضافة إلى تسييل بعض الاستثمارات إذا ما كانت ظروف السوق مناسبة، كما أننا سنسعى إلى تقليل المخاطر في محافظنا الاستثمارية“.

وأردف أنه ”من أجل تحقيق ذلك فإننا نعتزم تعزيز تواجدنا في أسواق الدول المتقدمة التي يمكن أن تسهم في زيادة عوائدنا وفي تحقيق دخل مالي ثابت في المرحلة المقبلة“، مؤكدًا أن ”مبادلة ستواصل اندفاعها في الأسواق القوية وأن وجود المخاطر لن يؤثر في هذه السياسة، وأن المخاطر تتيح للشركة التفكير أفضل في اتخاذ القرارات الاستثمارية وتحقيق عائدا أكبر“.

وأفاد المبارك بأن ”افتتاح مكتب للشركة في مدينة سان فرانسيسكو يأتي في إطار تلك الاستراتيجية، الأمر الذي سيساعد على أن تكون شركة مبادلة قريبة من المجتمعات المالية والاستثمارية القوية التي توفر لها فرص استثمار مثيرة“.