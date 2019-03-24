الملك سلمان يستقبل رئيس مجلس الأمة الكويتي

استقبل الملك سلمان بن عبد العزيز، في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض، اليوم الأحد، رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق بن علي الغانم، يرافقه عدد من أعضاء المجلس.

ووفقًا لوكالة الأنباء السعودية ”واس“، ”نقل الغانم لخادم الحرمين الشريفين، تحيات وتقدير صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، فيما أبدى الملك المفدى تحياته وتقديره لسموه“.

وقالت الوكالة: ”جرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الأخوية بين المملكة والكويت، وآفاق التعاون الثنائي وبخاصة في المجال البرلماني“.

وحضر الاستقبال، عدد من الأمراء والوزراء والمسؤولين في السعودية.