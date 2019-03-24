أمريكا وسلطنة عمان توقعان اتفاقية عسكرية‎ مشتركة

وقعت سلطنة عمان، الأحد، مع أمريكا اتفاقية عسكرية بين وزارتي دفاع البلدين تعزز العلاقات العسكرية المشتركة.

ووفقًا لوكالة الأنباء العمانية، وقع الاتفاقية من جانب سلطنة عمان، الأمين العام لوزارة الدفاع، محمد الراسبي، والسفير الأمريكي المعتمد لدى السلطنة، ومارك. جي. سيفرز.

وأوضحت أن الاتفاقية تستهدف ”تعزيز العلاقات العسكرية العمانية الأمريكية، والتعاون بين البلدين“.

وتسمح الاتفاقية للقوات الأمريكية ”الاستفادة من التسهيلات المقدمة في بعض موانئ ومطارات السلطنة، أثناء زيارة السفن والطائرات العسكرية الأمريكية، وخاصة في ميناء الدقم“، وفق المصدر ذاته.