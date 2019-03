برج خليفة في دبي يضيء بصورة رئيسة وزراء نيوزيلندا مرتدية الحجاب (صورة)

View this post on Instagram

وجه نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رسالة لرئيسة وزراء نيوزيلندا عبر "تويتر"، قائلًا إنها كسبت احترام مليار ونصف المليار مسلم، بتعاملها العاطفي والصادق مع الحادث الإرهابي الذي استهدف مسجدين الأسبوع الماضي. . وختم تغريدته، التي أرفقها بصورة لبرج خليفة الشهير بدبي متزينًا بصورة لرئيسة وزراء نيوزيلندا وهي ترتدي الحجاب وتعانق أحد ذوي الضحايا، بالقول: "شكرًا جاسيندا آردرن".