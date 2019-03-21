أنباء عن إخلاء الكويت سبيل رجل الأعمال السوري مازن الترزي

أنباء عن إخلاء الكويت سبيل رجل الأعمال السوري مازن الترزي

المصدر: فريق التحرير

أفادت حسابات إخبارية على موقع تويتر بأن الأجهزة الأمنية في دولة الكويت أخلت سبيل رجل الأعمال السوري مازن الترزي، ومعاونيه، بعد التحقيق معهم 4 أيام في قضايا مالية ومخالفة قوانين النشر.

ولم يتأكد خبر الإخلاء من مصدر رسمي حتى الآن، إلا أن الكاتب الكويتي أحمد الجارالله قال إن الترزي ومعاونيه تم الإفراج عنهم دون قضية.

واتهم الجار الله مغردين بتضخيم موضوع رجل الأعمال السوري، متوعدًا بمقاضاتهم، مقدمًا شكرًا لوزير الداخلية على ”الوقوف مع الحق“.

وألقي القبض على مازن الترزي و5 من معاونيه، وهم لبنانيون بينهم سكرتيرته، خلال اقتحام مقر مجلة ”الهدف“، يوم الإثنين، بتهمة غسل أموال، إضافة إلى قضية تخابر، لا سيما مع ”حزب الله“.

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