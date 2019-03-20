ردّا على قطر.. الإمارات تنفي وجود مشاكل بأمان ”براكة النووية“

نفت دولة الإمارات العربية المتحدة، وجود مشاكل تتعلق بالأمان في محطة براكة النووية، مؤكدة بأنها ملتزمة بأعلى معايير السلامة‎.

وقال مندوب الإمارات الدائم لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية السفير حمد الكعبي في بيان إن ”الإمارات العربية المتحدة… تلتزم بما تعهدت به فيما يتعلق بأعلى معدلات الأمان النووي والأمن ومنع الانتشار“.

ويأتي التوضيح الإماراتي ردّأ على شكوى لدولة قطر وُجهت إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، حول المحطة النووية السلمية قيد الإنشاء في دولة الإمارات.

وادعت قطر في رسالة إلى مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا أمانو أن ”محطة براكة تشكل تهديدا خطيرا للاستقرار الإقليمي والبيئة“ وطالبت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بوضع إطار عمل يخص الأمن النووي في الخليج.

وتنفي الإمارات وجود أي مشاكل تتعلق بالسلامة فيما يخص المحطة النووية التي تشيدها شركة الطاقة الكهربائية الكورية (كيبكو) وستتتولى تشغيلها شركة (إي.دي.إف) الفرنسية.

وأجّلت الإمارات مجددا موعد افتتاح المحطة وقالت في ذات البيان إنها تتوقع تشغيلها بحلول عام 2020، وكان من المقرر افتتاح المحطة عام 2017 لكن الافتتاح تأجل لدواعي تدريب العاملين.

ومن المتوقع أن تصبح الإمارات أول دولة في العالم العربي تمتلك مفاعلًا نوويًّا، وذلك في إطار توجهها لتعزيز تنوع اقتصادها وتقليل اعتماده على النفط.