هبوط اضطراري لمروحية أمريكية في الكويت (صورة)

أفادت تقارير إعلامية في الكويت، اليوم الأربعاء، بأن طائرة أمريكية عسكرية هبطت اضطراريًا في منطقة الخويسات وهي تقل بعض الجنود الأمريكيين.

وذكرت حسابات إخبارية في الكويت، اليوم، أن ”مروحية تابعة للجيش الأمريكي هبطت اضطراريًا في منطقة الخويسات الكويتية وعلى متنها 4 جنود أمريكيين“.

وبحسب المعطيات، فإن الجنود الأمريكيين أفادوا بأن عطلًا فنيًا هو سبب الهبوط الاضطراري لمروحيتهم، وأن العمل جارٍ على إصلاحه.

من جهتها، قالت صحيفة ”الأنباء“ الكويتية إن مصدرًا أمنيًا ذكر أن طائرة عسكرية أمريكية حطت بسلام في منطقة الخويسات في ساعة متأخرة من مساء الاربعاء.

وقال المصدر: ”إن غرفة العمليات تلقت في تمام الساعه 1.20 بلاغًا يفيد بهبوط طائرة تابعة للجيش الأمريكي، وعند انتقال دوريات أمنية تمت مشاهدة الطائرة على طريق الصبية طريق الخويسات ووجود 4 أشخاص من الجيش الأمريكي، 3 ذكور وأنثى، وحالتهم الصحية جيدة“.