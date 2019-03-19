ضمن جولة شرق أوسطية.. وزير الخارجية الأمريكي يصل الكويت (فيديو)

وصل وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إلى الكويت في مستهل زيارة رسمية لمدة يومين، يجري خلالها مباحثات حول الأوضاع بالمنطقة.

وزیر الخارجیة الأمریكي مایك #بومبیو يصل #الكویت في زیارة رسمیة تشھد عقد الجولة الثالثة من الحوار الاستراتیجي الكویتي ـ الأمریكي، والتي كان مقررا لها يناير الماضي وتأجلت لظروف عائلية لدى #بومبيو#إرم_نيوز #الكويت pic.twitter.com/xj72VAicmX — إرم نيوز (@EremNews) March 19, 2019

وكان في استقبال وزير الخارجية الأمريكي لدى وصوله إلى البلاد، سفير الكويت لدى واشنطن، الشيخ سالم عبدالله، ومساعد وزير الخارجية لشؤون الأمريكيتين، ريم الخالد، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية.

والكويت هي الوجهة الأولى لبومبيو ضمن جولة شرق أوسطية، ومن المتوقع أن يشارك بومبيو والوفد المرافق له، في الجولة الثالثة من الحوار الاستراتيجي الكويتي – الأمريكي.

وتأتي هذه الجولة بعد جولتين استضافتهما الولايات المتحدة عامي 2016 و2017، جرى خلالهما توقيع عدة مذكرات تفاهم في مجالات متنوعة، في مقدمتها، الاقتصاد، ومكافحة الأرهاب.

وأعلن نائب وزير الخارجية الكويتي، خالد الجارالله، أن الزيارة ”ستشكل مناسبة وفرصة مهمة لتوقيع عدد من الاتفاقيات بين البلدين الصديقين في المجال الدفاعي والأمني والتعاون الجمركي“، وأضاف أن المباحثات ستتناول أيضا الملفات الساخنة التي تشغل المنطقة، وخصوصا الوضع في اليمن وسوريا.