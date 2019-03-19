بعد استجواب عاصف.. تضامن مع وزير التجارة الكويتي ومطالبات بنزع الثقة منه 

تضامن نشطاء كويتيون عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي مع وزير التجارة خالد الروضان، اليوم الثلاثاء، خلال استجوابه من طرف أعضاء في مجلس النواب، بينما وقع نواب عريضة لنزع الثقة منه.

واستُجوب الوزير الروضان من طرف النائبين الحميدي السبيعي ومبارك الحجرف في جلسة البرلمان اليوم الثلاثاء، بتهمة وجود مخالفات وتجاوزات إدارية ومالية في وزارته والهيئات التابعة لها.

وأبدى نشطاء كويتيون تعاطفهم مع الوزير الذي قالوا إن ردوده كانت مقنعة، مستشهدين ببعض من أجوبته للنائبين خلال جلسة مجلس الأمة.

وقال الناشط البارز سعود الركيبي بتغريدة في حسابه على تويتر: ”الوزير #خالد_الروضان: تعمدنا نشر أسماء الحاصلين على القسائم الصناعية بالصحف تحقيقًا للشفافية وهي المرة الأولى، وليس لدينا ما نخفيه عن الناس ولو كان ”في بطننا بلاء“ ما نشرنا الأسماء، #استجواب_الروضان بذمتكم في أكثر من الشفافية؟“.

الوزير #خالد_الروضان: تعمدنا نشر أسماء الحاصلين على القسائم الصناعية بالصحف تحقيقاً للشفافية وهي المرة الأولى وليس لدينا ما نخفيه عن الناس وإذا كان "في بطننا بلى" ما نشرنا الأسماء.#استجواب_الروضان

بذمتكم في اكثر من الشفافية????????#شكراً_خالد_الروضان pic.twitter.com/UVF0I0kT0t — ســــعود الركيــبي® (@saoud_alrukaibi) March 19, 2019

وأضاف الركيبي في إشارة إلى رفض وزير التجارة رفع قضايا ضد نشطاء بوسائل التواصل الاجتماعي: ”من الجلسة/ الوزيرخالد الروضان : أنا أكثر من تعرض للضرب من وسائل التواصل ولم أرفع أي قضية.. كبير يا بو ناصر علشان چذي الناس حبتك لسعة صدرك وتقبلك النقد بالصدر الرحب“.

من الجلسة/ الوزيرخالد الروضان : انا اكثر من تعرض للضرب من وسائل التواصل ولم ارفع اي قضية………..

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كبير يا بو ناصر علشان چذي الناس حبتك لسعة صدرك وتقبلك النقد بصدر الرحب..????????????????????????#استجواب_الروضان pic.twitter.com/W9JL0uapmw — ســــعود الركيــبي® (@saoud_alrukaibi) March 19, 2019

وكتب المدوّن سليمان علي الغريب ”#استجواب_الروضان أفقد الاستجواب معناه الحقيقي وهو المساءلة الحقّة.. أصبحت الاستجوابات أدوات واهية تُقَدَّم لأغراض شخصية من قِبل نواب يبتزون وزيرًا لمصلحة معينة“.

#استجواب_الروضان افقد الاستجواب معناه الحقيقي وهو المساءلة الحقّة .. أصبحت الاستحوابات ادوات واهية تُقَدّم لأغراض شخصية من قِبل نواب يبتزون وزير لمصلحة معينة#الروضان_باقي — سليمان علي الغريب (@S_AlGhareeb) March 19, 2019

وعلق المغرد علي يوسف المطوع قائلًا: ”بذمتكم عاد هذا استجواب؟ يشهد ربي أن أي نائب يؤيد الاستجواب (الشخصاني)، فإن ذلك يعني أن مصالحه الشخصية أهم من مصلحة الوطن“.

بذمتكم عاد هذا استجواب ❗️ يشهد ربي أن أي نائب يأييد الاستجواب الشخصاني فأن ذلك يعني بأن مصالحه الشخصية أهم من مصلحة الوطن #استجواب_الروضان — علي يوسف المطوع ???????? (@pascale_ttr41) March 19, 2019

بدورهم، تقدم عشرة نواب بطلب طرح الثقة في الوزير عقب الاستجواب، بالتزامن مع سجال داخل قاعة البرلمان بين نواب تباينت آراؤهم تجاهه.

وجاء في تغريدة على حساب مجلس الأمة في موقع التواصل الاجتماعي تويتر: ”النواب مبارك الحجرف، والحميدي السبيعي، وفراج العربيد، وصالح عاشور، وعبدالكريم الكندري، وشعيب المويزري، ومحمد المطير، وعبدالله فهاد، وثامر السويط، وخالد العتيبي، يتقدمون بطلب طرح ثقة بوزير التجارة والصناعة، ووزير الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان“.