بعد استجواب عاصف.. تضامن مع وزير التجارة الكويتي ومطالبات بنزع الثقة منه 

بعد استجواب عاصف.. تضامن مع وزير التجارة الكويتي ومطالبات بنزع الثقة منه 

المصدر: نسرين العبوش– إرم نيوز

تضامن نشطاء كويتيون عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي مع وزير التجارة خالد الروضان، اليوم الثلاثاء، خلال استجوابه من طرف أعضاء في مجلس النواب، بينما وقع نواب عريضة لنزع الثقة منه.

واستُجوب الوزير الروضان من طرف النائبين الحميدي السبيعي ومبارك الحجرف في جلسة البرلمان اليوم الثلاثاء، بتهمة وجود مخالفات وتجاوزات إدارية ومالية في وزارته والهيئات التابعة لها.

وأبدى نشطاء كويتيون تعاطفهم مع الوزير الذي قالوا إن ردوده كانت مقنعة، مستشهدين ببعض من أجوبته للنائبين خلال جلسة مجلس الأمة.

وقال الناشط البارز سعود الركيبي بتغريدة في حسابه على تويتر: ”الوزير #خالد_الروضان: تعمدنا نشر أسماء الحاصلين على القسائم الصناعية بالصحف تحقيقًا للشفافية وهي المرة الأولى، وليس لدينا ما نخفيه عن الناس ولو كان ”في بطننا بلاء“ ما نشرنا الأسماء، #استجواب_الروضان بذمتكم  في أكثر من الشفافية؟“.

وأضاف الركيبي في إشارة إلى رفض وزير التجارة رفع قضايا ضد نشطاء بوسائل التواصل الاجتماعي: ”من الجلسة/ الوزيرخالد الروضان : أنا أكثر من تعرض للضرب من وسائل التواصل ولم أرفع أي قضية.. كبير يا بو ناصر علشان چذي الناس حبتك لسعة صدرك وتقبلك النقد بالصدر الرحب“.

وكتب المدوّن سليمان علي الغريب ”#استجواب_الروضان أفقد الاستجواب معناه الحقيقي وهو المساءلة الحقّة.. أصبحت الاستجوابات أدوات واهية تُقَدَّم لأغراض شخصية من قِبل نواب يبتزون وزيرًا لمصلحة معينة“.

وعلق المغرد علي يوسف المطوع قائلًا: ”بذمتكم عاد هذا استجواب؟ يشهد ربي أن أي نائب يؤيد الاستجواب (الشخصاني)، فإن ذلك يعني أن مصالحه الشخصية أهم من مصلحة الوطن“.

بدورهم، تقدم عشرة نواب بطلب طرح الثقة في الوزير عقب الاستجواب، بالتزامن مع سجال داخل قاعة البرلمان بين نواب تباينت آراؤهم تجاهه.

وجاء في تغريدة على حساب مجلس الأمة في موقع التواصل الاجتماعي تويتر: ”النواب مبارك الحجرف، والحميدي السبيعي، وفراج العربيد، وصالح عاشور، وعبدالكريم الكندري، وشعيب المويزري، ومحمد المطير، وعبدالله فهاد، وثامر السويط، وخالد العتيبي، يتقدمون بطلب طرح ثقة بوزير التجارة والصناعة، ووزير الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان“.

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