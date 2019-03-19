سجن كاتب كويتي ”مثير“ 3 سنوات لهذا السبب

قضت محكمة الجنايات الكويتية، يوم الثلاثاء، بحبس الكاتب الكويتي المثير عبد الله الهدلق، ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ، بتهمة إثارة الفتنة الطائفية، بعد رفع شكوى ضده من إدارة الجرائم الإلكترونية ومحامين كويتيين.

وذكرت صحيفة ”الوطن“ الكويتية، أن الحكم صدر على الهدلق بسبب ”تطاوله على الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وإثارته للفتنة الطائفية من خلال تغريدة عبر حسابه الإلكتروني“.

وقال المحامي علي العلي، أحد المدعين على الكاتب المثير للجدل إن محكمة الجنايات قضت بحبس الهدلق ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ، ضمن قضية إثارة الفتنة الطائفية، والتطاول على مقام أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب عليهما السلام، في شكوى الجرائم الإلكترونية، ودعوى العلي وزميله جليل الطباخ.

ويعرف الهدلق بآراء وتصريحات مثيرة للجدل، خاصة ما يتعلق بالصراع الإسرائيلي الفلسطيني، الذي يتهم الكاتب الكويتي بالانحياز فيه لإسرائيل.

وتشهد المحاكم الكويتية، بشكل دائم قضايا مشابهة تتمثل بالإساءة إلى المذاهب والأديان، وهو أمر ترى فيه الكويت تجاوزًا لا يصب في خانة حرية الرأي والتعبير، وتعده مخالفة للقانون وإساءة إلى فئة من فئات المجتمع والمساس بكرامتهم، تستوجب العقوبة.