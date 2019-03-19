وسيم يوسف يرد مجددًا على ضاحي خلفان

رغم إعلانهما انتهاء السجال بشأن صحيح البخاري، إلا أن الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، والداعية وسيم يوسف عاودا الكرة مرة أخرى بمزيدٍ من التغريدات المضادة.

ونشر وسيم يوسف، اليوم الثلاثاء، ردًّا ضمنيًا على تغريدة نشرها ضاحي خلفان، أمس الإثنين، تضمنت محاباة للرئيس المصري الأسبق الإخواني محمد مرسي وطلبًا للدعاء له.

وقال الداعية الإماراتي: ”تغريدة مزورة.. للأسف يريدون بزعمهم نصرة الدين بالكذب على من يخالفهم فكرًا! هؤلاء على استعداد أن يكذبوا على لسان نبي الأمة نكاية بمن يخالفهم“ .

تغريدة مزورة ..

للأسف يريدون بزعمهم نصرة الدين بالكذب على من يخالفهم فكراً !

هؤلاء على استعداد أن يكذبوا على لسان نبي الأمة نكاية بمن يخالفهم .

" ستصل لكم تغريدات مزورة ملفقة كثيرة جداً هذه الفترة " دمتم بخير ❤️ pic.twitter.com/5vrweTAn5s — د. وسيم يوسف (@waseem_yousef) March 19, 2019

وأضاف محذرًا من التغريدات المضللة: ”ستصل لكم تغريدات مزورة ملفقة كثيرة جدًا هذه الفترة “ دمتم بخير“.

وكان نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي ضاحي خلفان قد نشر تغريدة، الإثنين، قال فيها ”إهداء مني للأخ وسيم يوسف مع التحية الإخونجية…“ وذلك تعليقًا على تغريدة منسوبة للداعية الشاب جاء فيها: ”من الغباء ألّا نتمنى الخير لمرسي،، لو كان لنا دعوة مستجابة، لخصصناها لمرسي،، فهو الآن في بلاء عظيم بعد التمكين،، إما نصرة للدين أو خذلان“.

اهداء مني للأخ وسيم يوسف مع التحية الاخونجية… pic.twitter.com/FhuM6XJ4TD — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) March 18, 2019

وأعاد وسيم يوسف نشر تغريدة لمتابعة تدعى ريم، علقت على التغريدة المزعومة قائلة: ”واضح التغريدة مفبركة ومقصوص النص من فوق! أنا اقدر افبرك لك تغريدة شيء سهل وترى وسيم من اول الشيوخ اللي حاربوا الإخوان والحين قلبتوا عليه وتبون تخلونه اخونجي!! واضح فجوركم ف الخصومة تصدقون أي تغريدة بدون حجة ودليل بس لانها تناسب تفكيركم!“.