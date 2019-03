بعد مذبحة نيوزيلندا.. قرقاش: يجب أن يكون هذا نهجنا في هزيمة التطرف

قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، يوم الأحد، إنه يجب أن يكون النهج في هزيمة التطرف عبر المضي قدمًا في ”القبول والتنوع وإدماج أكبر“.

جاء ذلك في تغريدة كتبها الوزير على ”تويتر“ باللغة الإنجليزية، قال فيها: “ في أعقاب المذبحة الإرهابية في نيوزيلندا، ولإعادة النظر في الهجمات الإرهابية الأخرى في جميع أنحاء العالم، فإنه من المؤكد أن الطريق إلى الأمام هو قبول وتنوع وإدماج أكبر. يجب أن يكون هذا هو نهجنا في هزيمة التطرف“.

In the aftermath of the terrorist massacre in New Zeland & reconsidering other terror attacks around the globe, surely the way forward is greater acceptance, diversity & inclusion. This should be our approach in defeating extremism.

