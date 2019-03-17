بعد مذبحة نيوزيلندا.. قرقاش: يجب أن يكون هذا نهجنا في هزيمة التطرف

بعد مذبحة نيوزيلندا.. قرقاش: يجب أن يكون هذا نهجنا في هزيمة التطرف

المصدر: فريق التحرير

قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، يوم الأحد، إنه يجب أن يكون النهج في هزيمة التطرف عبر المضي قدمًا في ”القبول والتنوع وإدماج أكبر“.

جاء ذلك في تغريدة كتبها الوزير على ”تويتر“ باللغة الإنجليزية، قال فيها: “ في أعقاب المذبحة الإرهابية في نيوزيلندا، ولإعادة النظر في الهجمات الإرهابية الأخرى في جميع أنحاء العالم، فإنه من المؤكد أن الطريق إلى الأمام هو قبول وتنوع وإدماج أكبر. يجب أن يكون هذا هو نهجنا في هزيمة التطرف“.

وقتل 50 شخصًا إثر تنفيذ يميني متطرف يدعى برينتون تارانت، هجومًا على مسجدين في نيوزيلندا، يوم الجمعة، في جريمة صدمت العالم، حيث قام ببثها على الهواء مباشرة.

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