بالموسيقى والألعاب.. كويتيون يحتفلون بإقصاء ”الإسلاميين“ في انتخابات مجلس الأمة التكميلية (فيديو)

احتفل مناصرو المرشحين الكويتيين المستقلين لمجلس الأمة، بدر الملا، وعبد الله الكندري، اللذين نجحا في إقصاء مرشحين إسلاميين من الانتخابات التكميلية للمجلس.

وأعلنت السلطات الكويتية فجر اليوم الأحد فوز الملا عن الدائرة الثانية، و الكندري عن الدائرة الثالثة، ضد مرشحي الإخوان المسلمين حمد المطر، والسلفيين عمار العجمي، على التوالي.

وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي، أجواء احتفالية في مقرات المرشحين الفائزين في الانتخابات التي أجريت أمس السبت.

وفور إعلان النتائج الرسمية للانتخابات التكميلية، قام أنصار المرشح بدر الملا المتجمهرون في مقر حملته بتبادل التهاني، وترديد أغانٍ احتفالًا بفوزه.

احتفالات في مقر مرشح الدائرة الثانية بدر الملا https://t.co/0BNxa7Ud8a pic.twitter.com/6rNovzBw74 — الوطن الإلكترونية (@WatanNews) March 16, 2019

وفي مقر حملة المرشح الفائز الآخر عبد الله الكندري، احتفل أنصاره بإطلاق الألعاب النارية، وتبادل التهاني بالنصر على أنغام الموسقى.

الاحتفالات تنطلق في مقر المرشح عبدالله الكندري https://t.co/0BNxa7Ud8a pic.twitter.com/WB2QbbcBu4 — الوطن الإلكترونية (@WatanNews) March 16, 2019

وتشكل هذه النتيجة ضربة قاسية لإسلاميي الكويت، حيث فشلوا في استعادة مقعدي النائبين السابقين جمعان الحربش (إخوان مسلمين) ووليد الطبطبائي (سلفي).

وبوصول مرشحين مستقلين لمجلس الأمة، يتراجع نفوذ المعارضة التي لا يزيد نوابها عن 15 من أصل 50 نائبًا منتخبًا و16 وزيرًا، الأعضاء في البرلمان طبقًا للدستور، لتتراجع قدرتها على إجازة التشريعات التي تتبناها.

وكانت المعارضة الكويتية قد شاركت في انتخابات المجلس الحالي التي أجريت في عام 2016 منقسمة، بعد مقاطعة الانتخابات التي سبقتها احتجاجًا على تغيير النظام الانتخابي من خارج المجلس.