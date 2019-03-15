”إينوك“ الإماراتية تشتري نفتا من ”أو.إن.جي.سي“ الهندية

قالت مصادر تجارية، اليوم الجمعة، إن شركة بترول الإمارات الوطنية (إينوك) اشترت 35 ألف طن من النفتا من أو.إن.جي.سي الهندية، في إجراء نادر.

والشركة الإماراتية ليست من المشترين المعتادين للنفتا من السوق الفورية الهندية، على عكس شركات مثل فيتول وترافيجورا وبترو دياموند.

لكنها فازت بمزاد البيع الذي جرت ترسيته، مساء الخميس، والخاص بالشحنة التي من المقرر أن يكون تحميلها في 1-2 أبريل نيسان من مومباي، بعلاوة 20-21 دولارًا للطن فوق خامات الشرق الأوسط على أساس التسليم على ظهر السفينة.

وتشير بيانات رويترز، إلى أن المرة الأخيرة التي اشترت فيها إينوك شحنة من أو.إن.جي.سي للتحميل في مومباي كانت في النصف الأول من عام 2009، على الرغم من أنها اشترت نفتا من مؤسسة النفط الهندية في عام 2016.