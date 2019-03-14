البحرين.. أحكام بالسجن على 167 شخصًا من المعارضة

ذكرت وثائق قضائية ومحامون أن محكمة بحرينية أصدرت أحكامًا بالسجن تتراوح بين ستة أشهر وعشر سنوات على 167 شخصًا، كانت السلطات ألقت القبض عليهم في اعتصام أمام منزل أحد كبار رجال الدين الشيعة في المملكة عام 2017، وذلك في محاكمة انعقدت في أواخر فبراير/ شباط.

وكان المحتجون قد تجمعوا أمام منزل الشيخ عيسى قاسم خشية ترحيله، بعدما جردته السلطات من الجنسية في إطار حملة على نشطاء متهمين بالعمالة بتهديد أمن الدولة.

وأظهرت الوثائق القضائية التي حصلت عليها رويترز أن المحكمة الكبرى الجنائية أصدرت في 27 فبراير/ شباط أحكامًا على 56 متهمًا بالسجن عشر سنوات لكل منهم. وصدرت على أغلبية المتهمين أحكام بالسجن لعام واحد.

ولم تحدد الوثائق التهم، لكن متحدثًا حكوميًا قال في بيان أُرسل إلى رويترز إنهم أدينوا ”بخطف وتعذيب مواطنين أبرياء، وبشن هجمات على ضباط الشرطة“.

وقال محاميان يترافعان في القضية إنهما قدما استئنافًا. وبرأت المحكمة أربعة أشخاص.

وأضاف محامٍ رفض ذكر اسمه: ”لم يحضر أي من المتهمين إلى المحكمة لدى النطق بالأحكام خشية اعتقالهم“.

وجرى احتجاز المتهمين ستة أشهر قبل الإفراج عنهم بكفالة في أواخر 2017.

وذكرت الحكومة البحرينية في بيان، اليوم الخميس، أن الشرطة وصلت إلى منزل قاسم في أعقاب ”شكاوى من أفراد من الشعب من ترويع واسع النطاق، بما في ذلك خطف وتعذيب مواطنين لإبلاغهم عن جرائم ومحاولة إزالة الحواجز غير القانونية“.

وأضاف البيان: ”هاجم الأفراد خلال تلك العملية ضباط الشرطة بقنابل حارقة وفؤوس وقضبان معدنية… جميع الأعمال الإجرامية يتم التعامل معها قضائيًا وفقًا للمعايير المعترف بها دوليًا، مع ضمان حماية حقوق الأفراد في كل الأوقات“.