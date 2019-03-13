سلطنة عمان تصدر قانون الضريبة الانتقائية‎

أصدر سلطان عُمان قابوس بن سعيد، يوم الأربعاء، مرسومًا بإصدار قانون الضريبة الانتقائية في البلاد، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الرسمية.

وتشمل الضريبة الانتقائية جميع أنواع التبغ ومشتقاته والمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة، وإنتاج السلع الانتقائية في المملكة واستيرادها، والإفراج عنها من المناطق الحرة، وتخزينها.

وتستهدف الضريبة الحد من استهلاك بعض السلع الضارة كالدخان والمشروبات الغازية من خلال فرض رسوم كبيرة عليها تصل حتى 100 %.

وبموجب المرسوم، فإن الوزير المسؤول عن الشؤون المالية، مخول بتنفيذ اللائحة للقانون المرفق خلال مدة لا تزيد على 6 أشهر من تاريخ العمل به.

وقرر المرسوم السلطاني، إلغاء كل ما يخالف القانون المرفق، أو يتعارض مع أحكامه، فيما تضمن قرار السلطان بنشر المرسوم في الجريدة الرسمية، ويُعمَل به من اليوم التالي لانقضاء 90 يومًا من تاريخ نشره، دون تحديد موعد.

وتستند الضريبة الانتقائية، إلى قرار المجلس الأعلى لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الـ36، التي عقدت في العاصمة السعودية الرياض في 2015.