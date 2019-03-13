الكويت تحظر عبور“بوينغ“ و“ألافكو“ تحتاط تجاه صفقة 2017

أعلنت الكويت، تعلیق تشغیل وعبور الطائرات من طراز بوینغ (737 ماكس – 8) أمريكية الصنع ”حتى إشعار آخر“، على خلفية تحطم طائرة إثيوبية من الطراز ذاته قبل أيام.

وقالت إدارة الطیران المدني بالكويت، عبر تويتر، ”تم تعلیق تشغیل الطائرات من طراز (737 ماكس- 8) في جمیع الرحلات، إضافة إلى رحلات العبور، حتى إشعار آخر“.

في السياق ذاته، أعلنت شركة ”ألافكو“ لتمویل شراء وتأجیر الطائرات الكویتیة، يوم الأربعاء، أن محفظتها المكونة من 64 طائرة مؤجرة جمیعھا على شركات طیران حول العالم لا تشمل طائرات (بوینغ737 إم إیه اكس 8).

وقالت (ألافكو) وفق وكالة الأنباء الكويتية، إن لدیھا سجل طلبات یتكون من 118 طائرة، 40 منها من طراز (بوینغ بي 737 إم أیه اكس 8)، والمقرر بدء استلامھا خلال العام الجاري.

وأوضحت أن الطلبات لم تشھد أي تغییر أو محاولات لإعادة التفاوض، فيما أشارت إلى أن السلطات المختصة تعكف على اتخاذ التدابیر الاحترازیة.

وأكدت الشركة أن مصنعي الطائرات تقع على عاتقھم مسؤولیة إصلاح الأعطال الفنیة الناتجة عن أي خلل مصنعي، والتعویض عن الأضرار المادیة الناجمة عن ذلك وفق عقود شراء الطائرات.

و“ألافكو“ شركة طيران مشتركة بين كل من الخطوط الجوية الكويتية وبيت التمويل الكويتي ومؤسسة الخليج للاستثمار.

وفي العام 2017، وقعت الشركة عقد شراء 20 طائرة جديدة من طراز (بي 737-8 ماكس)، بقيمة 2.2 مليار دولار.

ووفق محصلة أولية، أعلنت نحو 48 دولة و5 شركات طيران على الأقل، تعليق استخدام طائرات ”بوينغ“ الأمريكية من طراز ”737 ماكس“، كإجراء احترازي مؤقت، لحين التأكد من صلاحية ذلك الطراز، على خلفية تحطم طائرتين، أحدثهما إثيويبة.

وقالت الخطوط الجوية الإثيوبية، التابعة لها الطائرة المنكوبة، في بيان الأحد، إن 157 شخصًا كانوا على متن الطائرة لقوا مصرعهم جميعًا، وهم ينتمون إلى 35 جنسية.