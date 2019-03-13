التضخم في قطر يرتفع 0.18% خلال شباط الماضي

أظهرت بيانات رسمية، يوم الأربعاء، ارتفاع التضخم في قطر خلال شباط/فبراير الماضي، بنسبة 0.18% على أساس شهري.

وذكرت البيانات الصادرة عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء أن معدل التضخم بلغ 107.76 نقاط الشهر الماضي، مقارنة مع 107.57 نقاط في كانون الثاني/يناير 2019.

وأوضحت البيانات أن الارتفاع الشهري جاء نتيجة زيادة أسعار 4 مجموعات أبرزها السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بـ0.28%.

فيما تراجعت أسعار مجموعتي الترفيه والثقافة، والنقل بنسبة 0.78% و0.75% على التوالي، واستقرت أسعار 6 مجموعات.

وتراجع التضخم في قطر على أساس سنوي بنسبة 1.55% خلال شباط/فبراير الماضي، مقابل 109.46 نقطة بالشهر المماثل من العام الماضي.

ويعكس معدل التضخم (الرقم الذي يقيس تكلفة الحصول على الخدمات والسلع الرئيسية للمستهلكين) تحركات الأسعار، ويرصد معدلات الغلاء في الأسواق المختلفة.