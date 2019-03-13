في إشارة للسعودية والإمارات.. إيران تتهم دولًا في المنطقة بتطوير ”مشروعات نووية مشبوهة“

قال مسؤول أمني إيراني كبير، اليوم الأربعاء، إن بعض دول المنطقة تنفق المال على ”مشروعات نووية مشبوهة“ محذرًا من أن مثل هذه التهديدات ستجبر إيران على مراجعة إستراتيجيتها الدفاعية.

ونقلت ”وكالة أنباء فارس“ عن علي شمخاني أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني قوله: ”بعض الدول في المنطقة تنفق الدولارات التي جنتها من النفط على مشروعات نووية مشبوهة يمكن أن تعرض أمن العالم للخطر“.

وأضاف ”تهديدات جديدة مثل تلك ستجبرنا على مراجعة إستراتيجيتنا استنادًا إلى طبيعة التهديدات الجديدة وموقعها، ومتطلبات بلدنا وقواتنا المسلحة“.

وتبدو هذه التصريحات الإيرانية إشارة إلى السعودية والإمارات، اللتين تعملان على تطوير محطات للطاقة النووية.

ومن المتوقع أن تصبح الإمارات أول دولة في العالم العربي تمتلك مفاعلًا نوويًّا، كما أن السعودية تعمل على إطلاق برنامج مدني للطاقة النووية.

وسبق لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أن حذر من أن المملكة ستطور أسلحة نووية إذا فعلت إيران ذلك.