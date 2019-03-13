الإمارات تعلق على قرار الاتحاد الأوروبي بشأن ”الملاذات الضريبية‎“

أعربت دولة الإمارات العربية المتحدة عن أسفها لقرار الاتحاد الأوروبي إدراجها في قائمة الدول غير المتعاونة في المجالات الضريبية، حسب بيان نشرته الوكالة الرسمية ”وام“.

وأكدت أن هذه الخطوة جاءت على الرغم من التعاون الكبير والوثيق الذي أظهرته مع الاتحاد الأوروبي، وسعيها الحثيث لتلبية المتطلبات الخاصة بهذا الشأن كافة.

وأكدت حرصها الدائم على تطبيق أعلى درجات الشفافية في المجالات الضريبية، والتزامها المستمر بالإجراءات الدولية المتبعة على الصعيدين المحلي والدولي، بما في ذلك معايير ”منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية“ والاتحاد الأوروبي في المجال الضريبي.

وتأكيدًا على إيفائها بالتزاماتها، قامت دولة الإمارات بتزويد الاتحاد الأوروبي بجدول زمني مفصل، يتضمن سلسلة الإجراءات التي يتم تنفيذها وبما يتوافق مع الإجراءات القانونية السيادية والمتطلبات الدستورية.