الحريري: دول خليجية ستقرر عودة رعايها إلى لبنان (فيديو)

أعلن رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، اليوم الثلاثاء، أن دولًا خليجية ستقرر عودة رعايها إلى لبنان ”في أسرع وقت ممكن“.

وعقب لقائه رئيس الجمهورية اللبناني، ميشال عون، في قصر بعبدا، قال الحريري خلال تصريحات صحفية:“ما يهمني هو تشجيع إخواننا في دول الخليج على العودة إلى لبنان كما كانوا عليه في السابق، بعد قرار المملكة العربية السعودية رفع الحظر عن مجيء رعاياها إلى لبنان“.

وأنهت السعودية، في 13 فبراير/ شباط الماضي، حظرًا على سفر رعاياها إلى لبنان، بعد أن أصدرت، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، قرار حظر على سفرهم إليه؛ بسبب عدم استقرار الأوضاع الأمنية، وأصدرت دول خليجية أخرى قرار حظر مماثلًا.

وأضاف الحريري:“ستتخذ الدول الخليجية الأخرى قرارات بعودة رعاياها إلى لبنان في أسرع وقت ممكن“.

وزار الحريري السعودية، الإثنين، والتقى العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز.

ويأمل لبنان، الذي يعاني أوضاعًا اقتصادية صعبة، أن يشهد الصيف المقبل عودة السياح الخليجيين.

وتابع الحريري:“عمل فريق كبير من لبنان على إنجاز الاتفاقيات المشتركة، التي سنتفق على اجتماع للجنة اللبنانية السعودية من أجل توقيعها، وستكون هناك أيضًا ملفات اقتصادية أخرى لدعم لبنان“.

وقال:“ذاهبون إلى مؤتمر بروكسل للنازحين (يعقد بين 12 و14 مارس/ آذار الجاري) لأننا نعاني من أزمة النازحين، الذين نريد عودتهم (إلى بلدهم) البارحة قبل اليوم“.

ويقول مسؤولون لبنانيون إن اللاجئين السوريين يضغطون على موارد لبنان المحدودة، في ظل ضعف مساعدات المجتمع الدولي للدول المستضيفة للاجئين.

وأردف الحريري:“علينا أن نعمل لتتم مساعدة اللاجئين، ودعم القرى المتواجدين فيها، وكذلك دعم المقيمين فيها من لبنانيين“.

وأوضح:“سنناقش في بروكسل إمكانية تطوير الموقف فيما يخص عودة النازحين“.

ويوجد نحو نحو 1.5 مليون لاجىء سوري في لبنان، بحسب بيروت، وبدأ عدد منهم منذ أشهر ”عودة طوعية“ إلى سوريا، بالنسيق بين كل من السلطات اللبنانية، والنظام السوري، والأمم المتحدة.