الكويت تنهي خدمات أكثر من 300 معلم وافد تطبيقًا لسياسة الإحلال

حدد قطاع التعليم العام في وزارة التربية الكويتية، أسماء 365 معلمًا ومعلمة من الوافدين في جميع المراحل والمناطق التعليمية؛ لإنهاء خدماتهم نهاية العام الدراسي الحالي 2018- 2019، بناء على طلب ديوان الخدمة المدنية لتطبيق سياسة الإحلال.

وكشف مصدر تربوي لصحيفة ”القبس“ المحلية، أن اختصاصات المعلمين الذين رفعت أسماؤهم إلى الوزير لاعتمادها، تضمنت سبعة اختصاصات هذا العام وهي، تربية إسلامية، واجتماعيات، وكهرباء، وعلم نفس، وأحياء، وتاريخ، وحاسب آلي.

وأوضح المصدر أن سياسة الإحلال مستمرة وفقًا لمعطيات ديوان الخدمة المدنية، وسيتم إخطار المناطق التعليمية لإبلاغ المعلمين المنتهية خدماتهم خلال الشهر الحالي، بعد اعتماد وزير التربية حامد العازمي.

وكان ديوان الخدمة المدنية في الكويت قد أصدر في شهر أيلول/ سبتمبر 2017 قرارًا يقضي بإحلال الكويتيين مكان الوافدين في الوظائف الحكومية، خلال الخمس سنوات القادمة، لتصل إلى ما بين 70 و100% من إجمالي قوة العمل في المجموعات الوظيفية المصنفة في عدة مجموعات، بينها وظائف التدريس والتعليم والتدريب.

ويعيش في الكويت أكثر من 4 ملايين نسمة، يشكل فيه عدد الوافدين أكثر من ضعفي عدد المواطنين، وتريد الحكومة تعديل التركيبة السكانية لتصبح عكس ما هي عليه حاليًا.