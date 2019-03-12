السعودية والإمارات تشاركان في مناورة ”العلم الأحمر“ بالولايات المتحدة

أعلنت السعودية، يوم الثلاثاء، انطلاق مناورة ”العلم الأحمر“ في قاعدة ”نلس“ الجوية، بولاية نيفادا الأمريكية، والتي تشارك فيها برفقة الولايات المتحدة، والإمارات، وبلجيكا، وهولندا، وسنغافورة .

وحسب بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية، شهد اليوم الأول من المناورة مشاركة ”أكثر من 80 طائرة من طراز أف35، وأف15، وأف16، وأف18″، قامت بتنفيذ سيناريوهات معدة مسبقًا تحاكي الحرب الحقيقية.

وأوضح قائد القوات السعودية المشاركة، العقيد مسعود بن ناصر بن شري، أن فعاليات المناورة ”تتضمن تنفيذ عدد من الطلعات الجوية النهارية والليلية، بهدف التخطيط والتنفيذ المشترك لعمليات قتالية متقدمة ومواجهة قوات معادية باستخدام نظم إلكترونية متطورة“.

وأضاف أن المناورة الجوية ”تنفذ في بيئة قتالية أقرب إلى واقعية المعارك الحقيقية“.

وسبق أن ذكرت وكالة الأنباء السعودية، قبل أيام، أن مناورة العلم الأحمر، ستستمر لمدة 11 يومًا.

وانطلقت مناورة العلم الأحمر، للمرة الأولى في 1975، وتشارك فيها دول عديدة ومختلفة كل عام، بهدف تدريب الأطقم الجوية المشاركة على مواقف القتال الجوي، والتعامل مع الأهداف الأرضية باستخدام الذخيرة الحية.