هجوم بالسكاكين على طالب قرب مدرسته بالكويت (فيديو)

تعرض طالب في إحدى مدارس الكويت الثانوية لعدة طعنات بسكاكين وساطور من مجموعة من الشبان، عقب خروجه من المدرسة بسبب خلاف بينهم.

وقال النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي إن ”الطالب الذي يدرس في ثانوية صباح السالم تعرض لثماني طعنات في جسده عند نهاية الدوام المدرسي، من قبل مجموعة مستهترين ترصدوا له عند مغادرة المدرسة على خلفية مشاجرة داخل المدرسة“.

وذكر النشطاء أن الطالب المجني عليه يرقد حاليًا في العناية المركزة بمستشفى مبارك الكبير في محافظة حولي.

وأظهر مقطع فيديو تداوله النشطاء، قالوا إنه للطالب المعتدى عليه من داخل المستشفى، آثار الطعنات التي توزعت في مختلف أنحاء جسده.

وقال الطالب، الذي لم يظهر وجهه في المقطع المتداول، إنه ”تعرض للطعن من قبل ثلاثة شبان كانوا ينتظرونه عند خروجه من المدرسة، ليعتدوا عليه بالسكاكين والفأس“.

وفيما لا يمكن لـ“إرم نيوز“ التأكد من صحة كل ما يتداوله النشطاء عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي، فقد طالب المدونون ”بالتدخل من قبل الأهل والجهات المختصة لوضع حد للمشاجرات التي تتم في المدارس وقربها“.