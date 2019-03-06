الكويت تعتمد البطاقة المدنية لسفر المقيمين على أراضيها

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، اليوم الأربعاء، إلغاء العمل بملصق الإقامة العادية، والاستعاضة عنه بالبطاقة المدنية التي تصدرها الهيئة العامة للمعلومات المدنية، وتعتبر بمثابة إثبات إقامة الأجنبي بدولة الكويت، وذلك اعتبارًا من يوم الأحد المقبل.

وقالت الوزارة، في بيان رسمي عبر موقعها الإلكتروني: ”إنه لن يتم السماح للأجنبي الذي يحمل إقامة عادية بدخول دولة الكويت أو الخروج منها إلا إذا كان يحمل جواز سفر وبطاقة مدنية صادرة من الهيئة العامة للمعلومات المدنية سارية المفعول“.

وأوضح البيان أنه ”يستثنى من شرط تقديم البطاقة المدنية الحاصلون على ملصق الإقامة العادية على جوازات سفرهم الممنوح لهم قبل العمل بهذا القرار شريطة أن تكون إقامتهم صالحة للدخول إلى البلاد، وكذلك الأشخاص الحاصلون على إقامات مؤقتة أو إشعارات مغادرة بموجب ملصق الإقامة، بحبث يتم السماح لهم بمغادرة البلاد فقط وفقًا للإجراءات المتبعة بهذا الشأن“.

وأضاف بيان الوزارة أن ”ذلك يأتي بناء على صدور القرار الوزاري رقم 135 لسنة 2019 بشأن تعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 640/1987 باللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب“.

وتابع: “ أصبح نص المادة 12 من القرار الوزاري الآنف الذكر بعد التعديل كالتالي: تثبت بيانات الإقامة العادية بالبطاقة المدنية الصادرة من الهيئة العامة للمعلومات المدنية، أما الإقامة المؤقتة المنصوص عليها بالمادة 14 من هذا القرار فتثبت بياناتها في جواز السفر أو الوثيقة التي تقوم مقام الجواز وينفذ القرار اعتبارًا من 10 مارس/ آذار 2019″.

ويعيش في الكويت نحو 4 ملايين نسمة، بينهم 2.8 مليون وافد أجنبي من مختلف الجنسيات مقابل 1.2 مليون كويتي.