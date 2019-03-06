محمد بن راشد يعلن تخصيص 5.8 مليار درهم لمشاريع حيوية شمال الإمارات

أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب الرئيس ورئيس الوزراء الإماراتي، يوم الأربعاء، أن بلاده ”اعتمدت 5.8 مليار درهم لمشاريع ماء وطاقة في المناطق الشمالية“.

ووفقًا لما نشر ”ابن راشد“ عبر حسابه بموقع التواصل ”تويتر“، فإن المشاريع تشمل سدودًا جديدة وشبكة مياه اتحادية سيجري ربطها مع أبوظبي ودبي ومحطة طاقة شمسية ومحطة لتحلية المياه.

وكانت الإمارات صادقت الأسبوع الماضي على إنفاق 11 مليار درهم على مشاريع للطرق والبنية التحتية في المناطق الشمالية أيضًا.