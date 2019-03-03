قطر: لا يمكن إطلاق ”ناتو عربي“‎ في ظل استمرار الأزمة الخليجية

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية القطرية، لولوة الخاطر، إنه لا يمكن إطلاق ”ناتو عربي“ في ظل استمرار الأزمة الخليجية.

وتواترت التقارير خلال الفترة الماضية، حول سعي إدارة ترامب إلى إقامة تحالف عسكري في الشرق الأوسط؛ بهدف مواجهة إيران.

وأوضحت المسؤولة القطرية في حوار مع صحيفة ”ديلي صباح“، التركية، أن الدوحة: ”أبلغت الأمريكيين أنه لا يمكن لأي تحالف أن ينجح إذا لم يتفق أعضاء هذا التحالف على المبادئ الأساسية التي تحكم علاقاتهم“.

وأشارت الخاطر إلى أن: ”كل الجهود التي بذلت لحل الأزمة الخليجية، فشلت حتى الآن في التوصل إلى تسوية لها“.