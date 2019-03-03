قطر: لا يمكن إطلاق ”ناتو عربي“‎ في ظل استمرار الأزمة الخليجية

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية القطرية، لولوة الخاطر، إنه لا يمكن إطلاق ”ناتو عربي“ في ظل استمرار الأزمة الخليجية.
وتواترت التقارير خلال الفترة الماضية، حول سعي إدارة ترامب إلى إقامة تحالف عسكري في الشرق الأوسط؛ بهدف مواجهة إيران.
وأوضحت المسؤولة القطرية في حوار مع صحيفة ”ديلي صباح“، التركية، أن الدوحة: ”أبلغت الأمريكيين أنه لا يمكن لأي تحالف أن ينجح إذا لم يتفق أعضاء هذا التحالف على المبادئ الأساسية التي تحكم علاقاتهم“.
وأشارت الخاطر إلى أن: ”كل الجهود التي بذلت لحل الأزمة الخليجية، فشلت حتى الآن في التوصل إلى تسوية لها“.
وكشفت الخاطر أن ”أحدث مثال على جهود حل الأزمة، رسالة من أمير الكويت إلى العاهل السعودي“ مشيرة إلى أنه ”لا يوجد رد إيجابي على الرسالة حتى الآن“ دون مزيدٍ من التفاصيل.
وحول العلاقات التركية القطرية، لفتت الخاطر، إلى أن ”المقاطعة التي فرضتها الدول المجاورة على الدوحة باعتبارها اختبارًا رئيسيًا للعلاقات مع أنقرة، عززت التحالف الثنائي“.
وأضافت: ”الآن تعتبر تركيا شريكنا الرئيس للأمن الغذائي والتجاري، ومن جهة أخرى تصدر قطر الغاز الطبيعي المسال والألمنيوم إلى تركيا“.
وتشهد منطقة الخليج أزمة بدأت في 5 يونيو/حزيران 2017، حين قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، إثر اتهام الدوحة بدعم الإرهاب على نطاق واسع، واتباع سياسة تهدد أمن المنطقة.