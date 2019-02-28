محمد بن زايد يدعو الهند وباكستان لتغليب الحكمة

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حثّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، ولي عهد أبوظبي، اليوم الخميس، الهند وباكستان، على تغليب الحكمة؛ إثر التوتر الحاصل مؤخرًا بين الجارتين الآسيويتين.

وقالت وكالة أنباء الإمارات ”وام“، إن الشيخ محمد بن زايد أجرى اتصالين هاتفيين مع كل من ”ناريندرا مودي“ رئيس وزراء جمهورية الهند، و“عمران خان“ رئيس وزراء باكستان.

ووفق الوكالة، فإن ولي عهد أبوظبي، أكد خلال الاتصالين على ”أهمية التعامل مع هذه المستجدات المقلقة بحكمة، والعمل على تخفيف حدة التوتر بين البلدين الصديقين، وتغليب لغة الحوار والتواصل“.

وشدد الشيخ محمد بن زايد، على ”حرص دولة الإمارات العربية على أن تسود العلاقات الإيجابية بين البلدين الجارين، مذكرًا بالأرضية التاريخية والثقافية المشتركة التي تجمعهما“.

كما جدد حرص ”الإمارات على السلام والاستقرار في العلاقات الهندية – الباكستانية الثنائية، وثقته الكبيرة في القيادتين الباكستانية والهندية، على أولوية الحوار والتواصل في التعامل مع الأحداث المتسارعة والمقلقة، خلال الأيام الماضية“.