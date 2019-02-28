وزير الخارجية الروسي يبدأ جولة خليجية مطلع مارس

أكدت وزارة الخارجية الروسية، الخميس، أن الوزير سيرغي لافروف، سيجري جولة رسمية مطلع الشهر المقبل تشمل بعض الدول الخليجية.

وأعلنت الناطقة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن وزير الخارجية الروسي سيزور في الفترة الممتدة بين 3 و7 مارس/ آذار المقبل، كلًا من قطر والسعودية والكويت والإمارات، بحسب وكالة ”سبوتنيك“ المحلية.

وأضافت أن ”هدف الزيارة هو إجراء لقاءات ومباحثات مع زعماء هذه الدول“.

وأشارت زاخاروفا، إلى أن ”لافروف سيبحث خلال مباحثاته الوضع في اليمن وسوريا وليبيا، إضافة إلى التسوية الفلسطينية الإسرائيلية“.