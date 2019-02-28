بالصور.. رئيسة سنغافورة‎ تستقبل محمد بن زايد‎

استقبلت رئيسة سنغافورة حليمة يعقوب، اليوم الخميس، في القصر الجمهوري ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وأظهرت صور تم نشرها على الحساب الرسمي لولي عهد أبوظبي، بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، مراسم الاستقبال الرسمية.

وجاء في تغريدة على الحساب: ”سررت بزيارة جمهورية سنغافورة الصديقة ولقاء فخامة حليمة يعقوب.. حرص مشترك على تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين بلدينا، وثقتنا كبيرة بأن مستقبل علاقاتنا سيكون أكثر إشراقًا وتميزًا“.