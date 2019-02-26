رغم انتقادات ترامب.. ”أوبك“ وحلفاؤها يلتزمون بتخفيضات الإنتاج

قال مصدر خليجي بـ“أوبك”، إن المنظمة وحلفاءها سيواصلون تطبيق اتفاقهم لخفض إمدادات النفط، ويسعون لتعزيز الالتزام به، رغم طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أوبك تخفيف جهودها الرامية لزيادة أسعار الخام.

وذكر المصدر، أنه بناء على بيانات السوق الحالية، فإن مجموعة ”أوبك“ التي تضم المنظمة وحلفاءها، ”ستستمر في تخفيضات الإنتاج على الأرجح، حتى نهاية العام“.

تراجعت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، لتواصل خسائرها، بعد أن انخفضت 3% في الجلسة السابقة؛ في أعقاب دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منظمة ”أوبك“ إلى الحد من جهودها لرفع الأسعار.